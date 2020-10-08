ФБК Навального требует возбудить дело о незаконном обороте химоружия

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, направили в ФСБ России заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье о незаконном обороте химического оружия. Об этом в четверг, 8 октября, сообщается в телеграм-канале юридической службы ФБК.

В заявлении подчеркивается, что Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения 5 ноября 1997 года. Страна обязалась "никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять химическое оружие" или не передавать его прямо или косвенно кому бы то ни было.

ОЗХО подтвердила отравление Навального ядом из группы "Новичок"



"Согласно докладу председателя Государственной комиссии по ликвидации химического оружия от 27.09.2017 года, Россия завершила ликвидацию всех имеющихся запасов химического оружия, — говорится в документе ФБК . Но отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок" "свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации".

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter отметил, что заявление было направлено после выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок". Гимади подчеркнул, что у ФСБ есть трое суток для того, чтобы решить, возбуждать уголовное дело, или нет.

Ознакомившись с докладом ОЗХО, требуем от ФСБ России возбудить уголовное дело по статье 355 УК РФ по факту незаконного производства и оборота запрещенного химического оружия.

На принятие процессуального решения у следователей службы будет трое суток. https://t.co/pTKPQU1qMR — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) October 8, 2020

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!