Гендиректором ВТО впервые станет женщина

В третий, финальный, раунд отбора на пост главы ВТО вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) впервые в истории станет женщина. Это следует из объявленных в четверг, 8 октября, пресс-службой ВТО фамилий двух основных претенденток.

Председатель генерального совета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и работавшие с ним координаторы сообщили, что в третий, финальный, раунд выходят экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи. Одна из них станет седьмым гендиректором ВТО и сменит на этом посту Роберту Азеведу.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и содействовать переходу от этого окончательного списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении", - пояснил Уокер. Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Представитель Новой Зеландии добавил, что утвердить нового главу организации предстоит генеральному совету.

Самый серьезный кризис в истории ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу 14 мая объявил о своей предстоящей отставке с этой должности, объяснив это решение "личными и семейными обстоятельствами". Свой пост Азеведу оставил 31 августа, хотя изначально срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

В год своего 25-летия ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. В качестве промежуточной меры Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.

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