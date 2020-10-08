В Киргизии потеряли президента Жээнбекова и закрыли границы, чтобы он не сбежал

Исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Курсан Асанов сообщил об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова. "Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - сказал журналистам Асанов, слова которого приводит РИА "Новости".

Исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Курсан Асанов сообщил об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова. "Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - сказал журналистам Асанов, слова которого приводит РИА "Новости".

Он также заявил, что министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев "сбежал как трус, когда начались беспорядки", передает РЕН ТВ.

И.о. секретаря Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу. Как пишет "Подъём", пограничники Киргизии получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. В погранслужбе РИА "Новости" подтвердили, что пограничники не допустят выезда высокопоставленных чиновников.

По словам Суваналиева, первые лица Киргизии не появлялись на публике с начала протестов. В интернете было опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно. "Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются", - отметил он.

В пресс-службе Жээнбекова заявили, что президент находится в Бишкеке и "ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло".

Накануне парламент Киргизии запустил процедуру импичмента, но, по данным СМИ, ее заблокировал новоизбранный спикер Мыктыбек Абдылдаев. Согласно Конституции Киргизии, для объявления импичмента президенту необходимо не менее 80 голосов членов парламента, при этом они должны предъявить главе государств обвинение, которое должно быть подтверждено заключением генпрокурора.

Решение об отрешении президента от должности должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов парламента не позднее трех месяцев после выдвижения обвинения. Если в этот срок решение не будет принято, выдвинутое обвинение считается отклоненным.

В случае досрочного прекращения президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового президента исполняет спикер парламента. Если это невозможно, полномочия главы государства исполняет премьер-министр или лицо, исполняющее обязанности премьер-министра. Досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий президента.

В истории Киргизии импичмент президенту еще не объявлялся. В июне 2019 года экс-президент Алмазбек Атамбаев был лишен статуса неприкосновенности, напоминает АКИpress. Процедура, во многом напоминающий импичмент, заняла 15 дней.

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