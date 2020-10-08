Великобритания и Нидерланды поддержат введение санкций против РФ

Главы МИДов Великобритании и Нидерландов сообщили о поддержке призыва ФРГ и Франции к введению санкций против России в связи с отравлением Навального. Общеевропейских санкций против Москвы требуют и в Европарламенте.

Министерства иностранных дел Великобритании и Нидерландов отреагировали на призыв Германии и Франции ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб заявил, что его страна "выступает единым фронтом с немецкими и французскими партнерами в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального".

Великобритания, по словам Рааба, будет вести совместную работу с международными партнерами, добиваясь введения санкций в отношении российских чиновников, тех, кто будет сочтен ответственным за это преступление, и участников программы разработки химического оружия "Новичок".

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, в своем аккаунте в Twitter написал, что на следующем заседании Совета Европы Нидерланды поддержат призыв к санкциям в отношении России. "Мы разделяем вывод Германии и Франции о том, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального кроме участия и ответственности России", - отметил Блок.

"Зеленые" в Европарламенте требуют общеевропейских санкций против РФ

Введения общеевропейских санкций против России как реакции на попытку убийства Навального потребовала также фракция "зеленых" в Европарламенте. Поскольку заключение Организации по защите от химического оружия (ОЗХО) об отравлении российского оппозиционера очевидны, "наступил черед последствий", - заявил руководитель еврофракции "зеленых" Сергей Лагодинский в четверг, 8 октября, в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

На его взгляд, нужно ввести ограничения на въезд " коррумпированных чиновников и бизнесменов из России". Необходимо также проверить, можно ли задействовать в случае с отравлением Навального механизм санкций, который ЕС в настоящее время готовит в отношении тех, кто нарушает права человека, считает Лагодинский.

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