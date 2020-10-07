Польша оштрафовала "Газпром" за строительство "Северного потока - 2"

Польский регулятор обвиняет "Газпром" и еще пять европейских компаний, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", в нарушении антимонопольных правил.

Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) Польши ввело штраф в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Так, российский концерн "Газпром" оштрафован на 29 млрд злотых (около 6,45 млрд евро) и еще пять компаний – в общей сложности примерно на 178,5 млн злотых (около 39,8 млн евро), сообщает пресс-служба UOKiK в среду, 7 октября.

В частности, польский регулятор ввел штрафы против швейцарской компании Engie Energy (55,5 млн злотых), немецких Uniper (29,9 млн злотых) и Wintershall (30,8 млн злотых), австрийской OMV (87,7 млн злотых) и нидерландской Shell (30,2 млн злотых). Кроме того, участвующим в проекте компаниям следует в течение 30 дней расторгнуть все договора, связанные с его финансированием, говорится далее в заявлении UOKiK.

Польша начала расследование в 2018 году

Регулятор отмечает, что "беспрецедентное решение и наложение рекордного штрафа" – результат антимонопольного разбирательства, которое ведется в отношении "Северного потока - 2" с 2018 года. По мнению UOKiK, "Газпром" без его согласия заключил сделку с компаниями, которая в конечном итоге может ограничить конкуренцию. Ранее в рамках расследования UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму 213 миллионов злотых (около 50 млн евро) за отказ предоставить запрошенную информацию о контрактах в рамках строительства газопровода.

"Газпром" не считает, что нарушил антимонопольное законодательство Польши, и намерен обжаловать решение о штрафе, передает информагентство Reuters со ссылкой на заявление представителя концерна.

Строительство газопровода приостановлено из-за санкций США

"Северный поток - 2" с проектной мощностью 55 млрд кубометров газа в год предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Запустить проект планировалось в 2019 году. Ранее Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал проект угрозой для Европы и заявил, что он "будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома", что "приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок".

Против газопровода выступают также США, Украина, страны Балтии, Румыния и Венгрия. В декабре 2019 года США ввели санкции против иностранных судов, занимающихся прокладкой "Северного потока - 2", в результате строительство было приостановлено.

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