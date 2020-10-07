"Репортеры без границ" критикуют политику Лукашенко в отношении СМИ

По словам главы "Репортеров без границ" в Германии Кристиана Мира, Лукашенко использует все возможные средства для подавления сообщений о событиях в Беларуси, особенно о насилии силовиков в отношении демонстрантов.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" подвергла критике попытки белорусского режима воспрепятствовать работе независимых СМИ в стране и за рубежом и сделать невозможным освещение протестов против режима Александра Лукашенко. "Лукашенко использует все возможные средства для подавления сообщений о происходящем в Беларуси, особенно о насилии, применяемом силовыми структурами в отношении мирных демонстрантов. Но работа ряда мужественных коллег на местах демонстрирует, что информация не может быть подавлена", - приводятся слова главы "Репортеров без границ" в Германии Кристиана Мира (Christian Mihr) в сообщении организации, обнародованном во вторник, 6 октября.

В качестве примеров направленных против журналистов действий белорусских властей "Репортеры без границ" приводят аннулирование аккредитации всех иностранных корреспондентов в начале октября, лишение статуса СМИ популярного новостного портала Tut.by, давление на интернет-издание "Наша нива", аресты журналистов. Так, по данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), только в сентябре было арестовано не менее 60 работников СМИ.

Правозащитная организация отмечает, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 153-е место из 180.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!