Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве в выборы

Трамп назвал историю с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США "величайшим политическим преступлением в американской истории".

Президент США Дональд Трамп поручил открыть доступ к материалам, связанным с предполагаемым вмешательством России в американские выборы в 2016 году. "Я поручил полностью рассекретить все документы, относящиеся к величайшему политическому преступлению в американской истории - российскому вмешательству (в выборы. - Ред.). Так же, как и к скандалу с письмами Хиллари Клинтон. Никаких исправлений!" - написал Трамп в своем Twitter.

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При этом он опубликовал твит американского консервативного писателя и сторонника теорий заговора Пола Сперри, назвавшего обвинения Трампа в сговоре с Россией "грязным политическим трюком". Трамп также добавил, что "давно рассекретил документы", связанные с предполагаемым российским вмешательством. "К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно", - написал он.

Расследование Роберта Мюллера

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.

20 мая 2020 года Верховный суд США временно заблокировал решение о предоставлении конгрессменам-демократам доступа к закрытым материалам из доклада спецпрокурора.

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