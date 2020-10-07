В ОЗХО подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". Об этом организация сообщила во вторник, 6 октября.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), результаты, полученные в референтных лабораториях по заказу ОЗХО, совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Получив от ОЗХО результат экспертизы, правительство ФРГ заявило, что любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может оставаться без последствий. Берлин вновь призвал Россию расследовать обстоятельства отравления Навального.

Отравление Навального

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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