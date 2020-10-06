Навальный заявил об одержимости Путина "идеей таинственных отравлений"

Алексей Навальный в интервью Юрию Дудю заявил, что за отравлением стоят ФСБ или СВР, действовавшие по указу президента РФ. Оппозиционер не рассматривает вариант, при котором не вернется в Россию.

Президент России Владимир Путин "одержим безумной идеей таинственных отравлений", заявил российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, обнародованном во вторник, 6 октября. Путину "очень нравится идея о том, что он лично повелевает армией тайных ассасинов, которые наводят ужас на всех", считает Навальный.

Оппозиционер вновь заявил, что за его отравлением стоит президент России. По мнению Навального, "сотрудники либо ФСБ, либо СВР", действовали "по указанию" Путина.

Навальный отметил, что намерен вернуться в Россию, однако не знает, когда именно это произойдет. Оппозиционер не рассматривает вариант, при котором не вернется в Россию. Организму необходимо восстановиться, объяснил политик. "Я поправлюсь", - подчеркнул Навальный, выразив уверенность, что "все будет очень хорошо".

Среди прочего, в интервью обсуждались события до отравления, встреча Навального с канцером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), поправки в Конституцию России, проект "Умное голосование", призванный консолидировать голоса выступающих против партии "Единая Россия", и протесты в Беларуси после выборов президента.

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 19 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции.

В интервью еженедельнику Der Spiegel Навальный возложил ответственность за отравление на президента РФ Владимира Путина и добавил, что намерен вернуться в Россию. Кремль же обвинил оппозиционера в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на создателя Фонда борьбы с коррупцией и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи.

Участники саммита Евросоюза 1 октября осудили покушение на российского оппозиционера и на встрече 15-16 октября обсудят возможную совместную реакцию европейского сообщества на происшедшее с Навальным.

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