Коронавирус в России: число выявленных случаев вплотную приблизилось к рекордному

Россияне разделились примерно поровну на тех, кто видит введенные властями против коронавируса меры как недостаточные и тех, кто считает их избыточными. Тем временем число выявленных за сутки случаев заболевания вплотную приблизилось к майскому рекорду. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Заболевших - более 11 тысяч

За последние сутки в России подтверждено 11 615 новых случаев заболевания коронавирусом. Уже третий день оперативный штаб сообщает о более чем 10 тысячах новых заболевших, их количество растет.

Выздоровели за сутки 6 252 человек, 188 человек умерло. Всего с начала эпидемии в России скончались от новой инфекции 21 663 человека.

Число выявленных случаев коронавируса в стране третий день подряд превышает 10 тысяч. Более того, оно приблизилось к рекордному, которое было выяылено 11 мая и составило 11 656.

Вводить пропуска пока не планируется - заммэра Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что вводить пропускной режим в Москве не планируется, так как в этом нет необходимости. О том, что в мэрии прорабатывают в том числе такой вариант развития событий, писали "Ведомости" в понедельник, 5 октября.

"Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", - сказал Ефимов.

"Ведомости" называли вариант с возвращением к пропускам "самым жестким" среди рассматриваемых в мэрии на настоящий момент. По словам одного из источников издания, если прирост заболеваемости не уменьшится, "стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель".

Большинство россиян считает меры против коронавируса достаточными, но много и недовольных - Superjob

Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что действия властей для сохранения здоровья населения во время пандемии недостаточны, следует из данных опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, которые публикует "Интерфакс". Среди россиян в возрасте 45 лет и старше так считают 40% респондентов.

"Медицинская помощь зачастую оказывается с опозданием, в то время как массовые мероприятия не запрещены и вирус продолжает распространяться", считают те, кто уверен в недостаточности принимаемых мер, отмечают в Superjob.ru.

При этом достаточными и даже избыточными меры властей против распространения коронавируса считают 43% россиян, в возрастной категории 25-34 лет эта доля составляет 46%.

Четверть россиян (26%) затрудняется дать оценку эффективности мер против коронавируса, среди молодежи в возрасте до 24 лет эта доля составляет 34%. Опрос проводился 1-4 октября этого года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 367 населенных пунктах, во всех федеральных округах, отмечает портал Superjob.

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