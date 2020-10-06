В камчатской Авачинской бухте на глубине 10-15 метров мертвы 95% живых организмов

Две группы исследователей с берега и с воды изучили акваторию Авачинской бухты в Камчатском крае, где по неизвестной причине произошла массовая гибель морских животных. По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, специалисты не обнаружили на берегу больших выбросов животных или птиц, однако при погружении на глубине 10-15 метров наблюдается массовая гибель бентоса (совокупность организмов, обитающих на морском дне) - "95% мертвы".

"Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - сообщил Усатов, слова которого приводятся на сайте Минприроды Камчатского края. Погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. Исследователей сопровождали специалисты из Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии.

"Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы воды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налычева, там были зафиксированы темная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных", - рассказал Усатов.

Врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин сообщил, что в правом притоке реки Налычева визуально наблюдаются "некие странности", передает РИА "Новости". "Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена, - рассказал он. Материалы отправлены для исследования в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток, а также в Следственный комитет.

При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения специалисты также обнаружили массовые останки организмов. Исследователи предположили, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали.

Одной из возможных версий происходящего участники экспедиции назвали цветение водорослей: ранее этот процесс приводил к гибели морских животных. Однако нынешний случай отличается массовой гибелью именно придонных животных, в то время как поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии.

Подводный фотограф Александр Коробок, принимавший участие в экспедиции, сообщил, что при погружении в бухте Спасения у него наблюдался ожог слизистой. Он назвал происходящее на Камчатке экологическим бедствием. По его словам, "экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия".

"Да, наблюдаются живые ракообразные. Но у них есть защитный панцирь, которого у других донных обитателей нет. В долгосрочной перспективе, скорее всего, они также погибнут", - констатировал Коробок. Исследователи считают, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут из-за нехватки кормовой базы.

Во всех местах, где побывала экспедиция, взяты пробы, их передадут для исследований в лаборатории во Владивостоке и в Москве. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что о принятии мер можно будет говорить только после того, как будет установлен источник происходящего и характер катастрофы - техногенный или биологический. "Сейчас мы видим последствия, но не понимаем причину", - отметил Солодов.

По его словам, специалисты пытаются установить отравляющее вещество, которое могло привести к гибели животных, но пока есть только "следы воздействия". "Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", - сказал Солодов.

Самым очевидным источником загрязнения он назвал Козельский полигон ядохимикатов. Там находится группа специалистов, они снимаю пробы, анализируют целостность конструкций, проводят замеры. Кроме того, Солодов дал поручил организовать проверку Камчатского водоканала и "Камчатскэнерго".

Заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных КамчатНИРО Павел Иванов отметил, что выбросы донных видов биоценоза широко известны и не являются редкостью. Чаще всего беспозвоночные оказываются на берегу из-за сильного шторма, но в данной ситуации, по словам Иванова, нельзя утверждать, что гибель организмов связана с накатом волн.

"При штормовых выбросах на берег животные еще какое-то время подают признаки жизни. На видео с побережья Тихого океана видно, что беспозвоночные являются мертвыми. Причем погибли они не несколько минут назад", - отметил ученый. Врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин заявил, что "на первый взгляд, это обычные штормовые выбросы". При взятии образцов, по его словам, "ничего необычного" не было обнаружено, но нужно дождаться результатов анализов.

Ученые также добавили, что на выявление причин и устранение экологических бедствий в некоторых случаях могут уйти годы. Так, в Японии проблему загрязнения внутреннего моря от органических соединений решают с 1960-70-х годов.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в свою очередь предложил исключить природные причины ситуации в Тихом океане на Камчатке и рассматривать техногенные факторы. По его словам, вулканическая активность не могла вызвать такие последствия: в этом районе она находится на фоновом уровне, "сейсмика тоже в норме".

Озеров призвал жителей Камчатки и туристов фиксировать дату и геолокацию съемок с пляжей, чтобы понять масштабы происходящего и точные места. "Был в сети ролик, который поверг пользователей в шок. В нем сняты два метра какого-то пляжа. Слой погибших морских животных был достаточно велик, но откуда это видео и когда оно было сделано - мы не знаем. Здесь ли оно вообще снималось? Во всяком случае, никто из тех, кто потом находился на берегу, такого не видел", - отметил он, вероятно, имея в виду видео серферов, после появления которого о проблеме стало широко известно.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что причины случившегося на Камчатке "скоро будут установлены". Основные версии - техногенная и природная. "Ждем результатов комплексного исследования, которые помогут определить истинную причину. На место выехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, ведется анализ космоснимков, продолжается совместная работа с Российской академией наук, ведется отбор проб", - приводит его слова РБК. Сильный шторм пока не дает специалистам Кроноцкого заповедника добраться до Южно-Камчатского заказника.

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