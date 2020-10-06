Глава МИД Польши анонсировал отзыв послов ЕС из Минска

По словам Збигнева Рау, речь идет о ряде дипломатов стран ЕС. Решение принято в сотрудничестве с Европейской службой внешних связей и странами-членами Евросоюза.

Часть послов стран ЕС в Минске будут отозваны для консультаций. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"В сотрудничестве с Европейской службой внешних связей (ЕСВС) и странами-членами ЕС мы приняли совместное решение отозвать для консультаций ряд послов, аккредитованных в Беларуси", - подчеркнул дипломат.

"Хочу поблагодарить всех партнеров по ЕС за однозначное выражение солидарности с Польшей и Литвой", - добавил он.

1/2 In coordination with the @eu_eeas &🇪🇺 MS, we’ve made a joint decision to recall for consultations some of the ambassadors accredited to Belarus. I’d like to thank all EU partners for an unequivocal expression of solidarity with 🇵🇱&🇱🇹. Support for Belarusians and their efforts — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

По словам Збигнева Рау, помощь "белорусам и их усилиям по демократизации страны" остается для Варшавы приоритетом. "Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддерживать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь", - резюмировал глава польского МИД. При этом он не уточнил, какие именно дипломаты будут вызваны для консультаций.

Минск потребовал сократить диппредставительства Польши и Литвы

Ранее белорусские власти потребовали сократить численность сотрудников дипучреждений Польши и Литвы в Беларуси. Дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих представительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. "Для Литвы это (сокращение. - Ред.) с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - отметил представитель белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь указал, что данный шаг "противоречит логике диалога и лишь еще больше изолирует власти в Минске".

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