Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти и предложил отменить итоги выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, ночью "некоторые политические силы" попытались "незаконно захватить государственную власть", они нарушили общественный порядок, "используя итоги выборов как повод". Он предложил лидерам оппозиционных партий успокоить своих сторонников, а граждан призвал сохранять мир и не поддаваться провокациям.

"Я дал приказ силовикам, чтобы они не стреляли пулями [в протестующих] во избежание пролития крови граждан. Мы предприняли все меры, чтобы не усугубить ситуацию. Мир в стране, стабильность в обществе выше любого мандата депутата. Я предлагал ЦИК отменить результаты выборов, если это необходимо и были случаи нарушения закона", — сказал Жээнбеков (цитата по "Медиазоне").

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Протесты в Киргизии начались 5 октября после подведения итогов парламентских выборов, в результате которых барьер в 7% преодолели только 4 из 16 партий, три из которых считаются провластными.

В ночь на 6 октября участники акции протеста в Бишкеке захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента. После этого они направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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