Нобелевскую премию по медицине присудили исследователям гепатита С

Нобелевскую премию 2020 года по медицине получили американцы Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за исследования в области гепатита С.

В прошлом году премия была присуждена американцам Уильяму Келину и Гренну Семенце и британцу Петеру Ратклиффу за работу, посвященную тому, как живые клетки человека реагируют на падение содержания кислорода в организме.

Во вторник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе, в следующий понедельник 12 октября - по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу.

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