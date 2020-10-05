Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии

Александр Лукашенко принял 5 октября с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. На встрече он спрогнозировал большие потери транзита через страну грузов из Литвы и Латвии, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.

— Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть, — отметил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга.

— Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого — наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы? — спросил он.

Юрий Сенько начал свой доклад со статистики по внешней торговле. По его словам, за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекло 71 млн т товаров. Это на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года.

— На это повлияла в том числе Россия, которая на 30% снизила объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы. Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%, — отметил председатель ГТК. — В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются.

TUT.BY напоминает, что в ответ на санкции против белорусских чиновников, в том числе самого Лукашенко, он поручал своему правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов стран Балтии на российские. Прежде всего он заявил о намерении отказаться от использования Клайпеды для экспорта белорусской продукции.

Возможную переброску нефтяных потоков из литовских в российские порты обсудили на встрече 3 сентября премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин. В частности, речь шла о портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги в Ленинградской области.

25 сентября Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину построить терминал в Ленинградской области для перевалки белорусских грузов. На этот проект можно взять российский кредит, сэкономленный в ходе строительства Белорусской АЭС.

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