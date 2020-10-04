Коронавирус: Трамп рассказал о своем самочувствии

Лечащийся от коронавируса президент США Дональд Трамп заявляет, что ему уже намного лучше. Его помощник отмечает, что опасность еще не миновала.

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп вечером в субботу, 3 октября, опубликовал видео, в котором заявил, что чувствует себя намного лучше, чем днем раньше, когда его доставили на лечение в военный госпиталь Walter Reed. "Думаю, что скоро вернусь и мы завершим избирательную кампанию в той же манере, как мы ее начали и как мы ее проводили", - сказал Трамп.

По словам политика, у него не было иного выбора, кроме как подвергнуться риску заражения коронавирусом, находясь "на передовой". "Я не могу сидеть в безопасности, закрывшись в комнате самом высоком этаже Белого дома", - указал Трамп, добавив, что ни один великий лидер этого не делал.

Дональд Трамп поблагодарил персонал госпиталя Walter Reed, назвав его "возможно, лучшим в мире", и сообщил, что медики усердно работают над тем, чтобы он мог полностью восстановиться. Следующие несколько дней в больнице должны стать для него решающими, отметил Трамп. Кроме того, он сообщил, что его супруга Мелания чувствует себя "очень хорошо". "Но она немножко моложе, чем я", - добавил Трамп.

"Трамп еще не на пути полного выздоровления"

Тем временем, как пишет газета The New York Times, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал, что симптомы Трампа по-прежнему "вызывают серьезное беспокойство". "Показатели президента за последние 24 часа вызывали серьезную озабоченность, и следующие 48 часов станут решающими в плане его лечения", - сказал Медоуз журналистам на брифинге перед госпиталем. "Мы все еще не находимся на пути полного выздоровления", - добавил он.

В свою очередь врач Белого дома Шон Конли, выступая на телевизионном брифинге, заявил, что президент не пользуется кислородной маской. Отвечая на вопрос журналистов, пользовался ли он ею ранее, врач уклончиво ответил, что "ни сегодня, ни вчера, в день, когда Трампа доставили на лечение в госпиталь, дополнительный кислород ему не требовался". "Это заставляет предполагать, что в пятницу (2 октября. - Ред.) мог быть период, когда он (Трамп. - Ред.) был подключен к кислородной маске в Белом доме", - истолковали эти слова Конли репортеры NYT.

Почему Трампа отправили в госпиталь

Ссылаясь на слова Шона Конли о том, что президент находится под наблюдением уже 72 часа, журналисты также высказали предположение, что коронавирус мог быть выявлен у Трампа уже днем 30 сентября, а не вечером 1 октября, когда он сам сообщил об этом в Twitter. "Как в среду (30 сентября. - Ред.), так и в четверг (1 октября. - Ред.) господин Трамп участвовал в предвыборных мероприятиях, на которых он не надевал маску и находился в окружении сотен сторонников, которые, скорее всего, тоже не принимали мер предосторожности, чтобы не заразиться", - констатируют журналисты.

По словам Конли, за последние 24 часа у Трампа не было ни высокой температуры, ни такого уровня кровяного давления или ритма сердцебиения, которые были бы нетипичны для него. На вопрос, почему тогда Трампа отправили в госпиталь, Конли ответил: "Потому что он - президент Соединенных Штатов".

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