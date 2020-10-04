В Беларуси умер мужчина, которого доставили в больницу с травмами из изолятора СК: предварительно — упал со второго яруса кровати

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Вчера в Беларуси скончался Денис К., 41-летний мужчина, который 29 сентября поступил из изолятора временного содержания на Окрестина в больницу со множественными травмами: переломы черепа, многочисленные гематомы, открытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и т. д. ”Белсат” пообщался с родственниками погибшего. Супруга уверяет, что в митингах он не участвовал, а другие родственники как минимум не располагают такими сведениями, пишет Onliner.

Брат погибшего рассказал телеканалу, что, со слов врачей, Денис говорил, что его избили милиционеры, при этом сами милиционеры сообщили врачам, что мужчина получил все эти травмы, упав со второго яруса кровати на Окрестина. Статьи по теме: США ввели санкции против белорусских силовиков Глава МИД Литвы: cанкции санкциями, но нужно провести международное расследование Вечером появился официальный комментарий от Следственного комитета. Приводим его целиком. — Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины. По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, опрашиваются очевидцы. Некоторые Telegram-каналы и средства массовой информации активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции. Однако задержание мужчины не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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