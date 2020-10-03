Пандемия: Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 35 млн человек в мире, а 1,03 млн больных скончались. Излечившимися считаются около 26 млн пациентов. DW следит за событиями 3 октября.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, заболевший COVID-19, госпитализирован в одну из киевских больниц. Кроме того, коронавирус подтвержден у дочери политика. Об этом сообщила супруга Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице возглавляемой экс-президентом партии "Европейская солидарность" в Facebook. "Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью", - заявила супруга политика.

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