Российские дипломаты не получили консульский доступ к Навальному

МИД Германии отказался содействовать посольству России в Берлине в обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному, заявил российский МИД. В ведомстве пожаловались, что ФРГ не дает ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по делу Навального "по линии политического диалога, а также по дипканалам".

Представитель германского МИДа Мария Адебар ранее объяснила, что Навальный должен сам решить, принимать ли у себя российских дипломатов. На брифинге 28 сентября она подчеркнула, что "дело не обстоит так, что МИД каким-то образом ограничил консульский доступ к Навальному".

Адебар отметила, что МИД ФРГ по вопросу консульского доступа действовал "по абсолютно обычной дипломатической практике". "Правительство строго придерживается Венской конвенции о консульских сношениях. Навальный вправе принять консульский визит, если он этого хочет, или нет", - сказала она (цитата по РИА "Новости").

В МИДе РФ также назвали "откровенной ложью" прозвучавшие в ходе дебатов в бундестаге заявления о том, что Россия не использует возможности для открытого диалога с Берлином. Госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот сказал на дебатах, что недостатка в каналах и форумах для диалога с Россией нет, но "в Москве сейчас пока мало готовности использовать их для открытого, честного и опирающегося на факты диалога" (цитата по ТАСС).

Рот отметил, что германо-российские отношения "серьезно осложнились" из-за ситуации с Навальным, и призвал Россию внести вклад в расследование отравления, которое Германия и ее партнеры "ясно смогли доказать". Российский МИД назвал это "антироссийскими выпадами" и продолжением "искусственно раздуваемой истерии".

В министерстве повторили, что немецкая сторона "последовательно игнорирует" предложения о взаимодействии в рамках правовой помощи, запрос об оказании которой Генпрокуратура РФ 24 сентября отправила в четвертый раз.

"Не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и Бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента", - говорится на сайте МИД. Также не было ответа на предложение российских депутатов вести совместный российско-германский парламентский контроль "за ходом расследования" инцидента с Навальным.

Отметим, что в России расследование как таковое не ведется: речь идет только о доследственной проверке, срок которой в нарушение Уголовно-процессуального кодекса был продлен по истечении 30-дневного срока. Промедления в этом деле российские власти объясняют действиями немецкой стороны, которая не предоставляет требуемую информацию, в том числе медицинские данные по Навальному. В Германии же объясняли, что передача такой информации возможна с согласия самого политика.

В заключение российский МИД призвал "вдохновителей провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться", и заявил о готовности к "открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу".

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