"Медуза": в Москве могут снова заблокировать проездные для пенсионеров, закрыть ТЦ и кинотеатры

В Москве могут снова закрыть торговые центры, крупные магазины и кинотеатры, если число заразившихся коронавирусом будет расти и дальше. Московские и федеральные власти планируют обсудить возможность более жестких ограничений после продленных школьных каникул, пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к московскому оперштабу и к правительству России.

В московской мэрии обсуждают ограничение по времени работы ресторанов, кафе и баров, более активные штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте и магазинах, а также допускают блокировку социальных карт москвича, чтобы ограничить передвижение пенсионеров по городу. По транспортным картам власти отследили, что рекомендации мэра Сергея Собянина оставаться дома вняли в среднем ежедневно только 14% пожилых москвичей.

При этом возвращение к жестким мерам и пропускному режиму, как весной, даже не обсуждаются, говорят источники издания, близкие к оперативному штабу. Повторения карантина не хотят и в Кремле, где считают, что Собянин весной "перегнул палку" с ограничительными мерами. Такого мнения, по данным близкого к АП источника "Медузы", придерживается и президент России Владимир Путин. А на уровне правительства Собянина фактически назначили ответственным за недопущение "второй волны": там считают, что он должен был жестче наказывать горожан за несоблюдение масочного режима.

При этом власти не признают всплеск заболеваемости "второй волной". Сам Собянин объяснил, что второй волной "обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", поэтому в Москве ее нет. В то же время он признал, что ситуация с коронавирусом в столице "практически на грани критичной": растет число госпитализированных, тяжелых больных, пациентов на ИВЛ.

В регионах продолжает работать схема, при которой местные власти сами принимают решения в зависимости от ситуации. Федеральный центр вмешивается только в экстремальных случаях и занят преимущественно не борьбой с коронавирусом, а восстановлением экономики и нацпроектов. Масштабные ограничения для бизнеса по всей России сейчас даже не обсуждаются: он "и так на боку, не выдержит".

Собеседники издания не исключают таких мер на федеральном уровне, как сокращение времени работы ресторанов и баров, запрет массовых мероприятий или ограничение по численности их участников, ограничения для пенсионеров и школьников. Перед большинством глав регионов стоит задача сбалансировать ситуацию так, чтобы второй раз не закрывать бизнес и не остановить прием больных.

"Сложно с врачами - они морально опустошены, им уже очень тяжело даже за какие-то доплаты продолжать все это. Геройский подвиг невозможно совершать вечно", - отметил один из источников "Медузы". А люди "и так очень обозлены" и "абсолютно не готовы" соблюдать ограничения.

В Кремле рассчитывают, что значительное число россиян уже имеют иммунитет, а медики научились более эффективно бороться с инфекцией. Оглядка делается и на действия других стран: если в Европе, несмотря на высокий прирост заболеваемости не вводят жестких мер, "то и у нас не будут".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!