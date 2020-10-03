В Москве зарегистрировано 2884 новых случая коронавируса, 32 пациента скончались за сутки. Это максимум с 13 июля, когда сообщалось о 37 умерших. Из больниц за сутки выписано 5563 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 975 859 человек.

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