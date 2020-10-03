Что нужно знать о парламентских выборах-2020 в Киргизии

Очередные парламентские выборы в Киргизии пройдут в обстановке, которая существенно отличается от голосования 2015 года. В чем эти особенности и кто будет участвовать в выборах - у DW.

4 октября 2020 года в Киргизии состоятся выборы в парламент. В отличие от всех других центральноазиатских республик бывшего СССР, парламент в политической жизни этой страны играет существенную роль. Он в определенные периоды выступал весомым оппонентом правительству и президенту страны, а борьба партий является не фигурой речи, а реальностью.

Киргизский парламент - Жогорку Кенеш - однопалатный, избирается на пять лет. Его нынешний состав - это 120 депутатов от шести партий. Правящую коалицию в этом парламенте составляют три партии: Социал-демократическая партия (СДПК), партия "Кыргызстан" и партия "Бир Бол" ("Единство"). Оппозицию в парламенте представляют партии "Республика - Ата Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен". Парламентское большинство выдвигает премьер-министра, который, согласно поправкам к конституции, вступившим в силу 1 декабря 2017 года, имеет в Киргизии значительные полномочия.

Коалиция большинства и выборы 2015 года

В предыдущих выборах в 2015 году участвовали 14 партий. Основная борьба велась между социал-демократами (СДПК) - партией тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, и партией "Республика - Ата Журт", лидер которой - Омурбек Бабанов, претендовал на пост президента. СДПК тогда получила 38 мандатов, "Республика - Ата Журт" - 28 мандатов. Возможность партии власти одолеть оппонента и составить коалицию большинства предоставила партия "Кыргызстан", сформированная за несколько недель до выборов, но сходу получившая 18 мандатов, а также ветераны выборов - партии "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен", добавившие свои 13 и 11 мандатов соответственно. Позже состав коалиции изменился.

Поправки к конституции в 2017 году заметно усложнили процедуру выхода фракции той или иной партии из коалиции парламентского большинства. Для этого теперь требуется набрать не простое большинство, а не менее двух третей от общего числа депутатов фракции. До этого правительства, которые формируются парламентским большинством, уходили в отставку с "итальянской" частотой, не проработав и года.

Выборные технологии

Борьба за места в Жогорку Кенеш в 2015 году изобиловала так называемыми "войнами компроматов" в СМИ, использованием административного ресурса и грязных выборных технологий. Впрочем, это было свойственно практически всем парламентским выборам, проходившим в независимой Киргизии. По оценкам наблюдателей, и нынешние не станут исключением. Это подтвердил один из лидеров Социалистической партии Киргизии (СПК), бывший директор политической миссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков. По его словам, "фальсификации осуществляются в масштабах, которых не припомнить со времени независимости Киргизии".

"Повсеместно идет подкуп избирателей. У людей за деньги собирают паспорта перед голосованием. Делается это открыто. Но никаких мер правоохранительные органы в этой связи не принимают", - сказал политик в интервью DW. Кроме того, это нарушения, связанные с так называемой "формой номер 2". Эта форма позволяет голосовать не по месту прописки, а по месту пребывания. Как отметил Масадыков, многочисленные сообщения с мест свидетельствуют, что эта форма используется партиями для того, чтобы сконцентрировать своих избирателей в том или ином городе, например в Бишкеке или в Оше, для получения нужного результата. Чаще всего - за деньги.

"Уже 500 тысяч из 2,8 миллиона избирателей взяли открепительные талоны по "форме номер 2" и зарегистрировались для голосования на других избирательных участках. Сама по себе эта форма законна, но когда полмиллиона ею пользуются, даже наивному человеку понятно, что это связано с фальсификациями. Такую оценку уже дали юристы, но ЦИК не принял это во внимание. Поэтому уже сегодня можно утверждать, что эти выборы не будут легитимны", - заявил DW Таалатбек Масадыков.

Особенности киргизских партий

Особенность Киргизии, оказывающая влияние на парламентские выборы, состоит в том, что партии в республике выстраиваются не под те или иные стратегии и программы, а под те или иные влиятельные фигуры, за которыми стоят интересы семей, групп из тех или иных регионов, отметила научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). Наиболее общей характеристикой является деление на южные и северные кланы.

На выборы 2020 года своих кандидатов выставили 16 партий.Наилучшие перспективы, судя по оценкам экспертов, имеютновая партия "Биримдик" (Единство) и "Мекеним Кыргызстан". Первая считается партией, которая проводит повестку нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова. В пользу этой трактовки говорит уже то, что в партийном списке - родной брат главы государстваАсылбек Жээнбеков. В этой партии много политиков, уже работавших в парламенте, только при прежнем президенте Алмазбеке Атамбаеве, и в составе его партии СДПК. После того, как ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков пришел к власти, а прежний лидер оказался сперва в опале, а затем и за решеткой, они перешли в стан победителя.

За "Мекеним Кыргызстан" стоит хорошо известный в республике клан Матраимовых. Так, в первой колонне кандидатов от этой партии фигурирует Искендер Матраимов - родной брат Райымбека Матраимова, который был заместителем главы Таможенной службы республики. Известность этой влиятельной семьи связана с многочисленными публикациями в СМИ о ее коррупционных делах. Чаще других в этой связи фигурирует имяРайымбека.

Кроме "Биримдик" (Единство) и "Мекеним Кыргызстан", собеседник DW Таалататбек Масадыков указал еще на две партии, тоже близкие к власти. "Это уже упоминавшаяся ранее партия "Кыргызстан", где лояльные власти северяне имеют свое значительное представительство, и партия "Замандаш", начинавшаяся как партия диаспор", - продолжает политолог. По его словам, с "Замандаш" всегда тесно работали российские круги и ориентировали ее на "стабильность" и поддержку действующей власти в опасении цветных революций.

Кроме того, среди 16 партий-участниц выборов имеется несколько новых мелких партий, в создании которых через посредников приняла участие власть, продолжает эксперт. "Власть сегодня находится у представителей юга - это и президент, и руководители силовых ведомств, и многие члены правительства. И южные кланы подготовились к этим выборам грамотно, они договорились о распределении ролей на выборах - кто сыграет роль оппозиции, кто - провластной группы, а также "заслали казачков" в другие партии с целью не дать оппозиционным силам объединиться, распылить их по мелким партиям", - пояснил Таалатбек Масадыков.

Лидеры и звезды политики

Нынешние парламентские выборы характеризуются тем, что среди кандидатов нет тех ярких фигур, которые вели за собой партии на выборы 2015 года. Так, ушел из большой политики, и не избирается от оппозиционной партии "Республика - Ата Журт" Омурбек Бабанов, который на предыдущих выборах стал властителем многих умов. Искендер Матраимов, Асылбек Жээнбеков - это не политические звезды, не трибуны и не лидеры общественного мнения.

"Да, лидеров нет. От этого еще менее ясным и более интригующим становится ожидание ответа, кто же победит", - подтверждает Беате Эшмент. Хотя, указывает она, именно Матраимовым сейчас отдают роль бенифициаров этих выборов. "В целом, эти выборы представляются мне очень интригующими, потому что самая влиятельная партия страны, СДПК, сама себя развалила, и сейчас ясно, что возник совершенно иной политико-партийный ландшафт. А отсутствие одной из важнейших партий делает выборы еще более напряженными и непредсказуемыми", - говорит немецкий эксперт в интервью DW.

Выборы и коронавирус

Важный фактор, отличающий эти парламентские выборы - это фактор коронавируса. Эпидемия, второй пик которой пришелся в Киргизии на лето, резко ухудшила имидж президента Сооронбая Жээнбекова и правительства - системы здравоохранения, социального обеспечения и информирования населения слабо справились с новым вызовом.

В связи с этим в июле 2020 года несколько депутатов от СДПК, "Республика - Ата Журт", "Ата Мекен" присоединились к призыву Таалатбека Масадыкова, который от имени СПК призвал президента страны перенести выборы в парламент с октября на более поздний срок, а средства, выделенные из бюджета на проведение выборов, направить на медицину и на социальную поддержку населения. "Также речь шла об изменении Избирательного кодекса в связи с новыми условиями. Но ни власть, ни ЦИК к этому не прислушались. Когда первая волна эпидемии пошла на спад, про это стали забывать, депутаты стали ездить на встречи с избирателями безо всяких мер предосторожности", - рассказал DW Таалатбек Масадыков.

В итоге СПК решила бойкотировать выборы. Сейчас семнадцатой графой в списке партий, участвующих в выборах, является графа "Против всех". Такой партии нет, но имеется одноименное общественное движение. И, согласно данным опроса, проведенного в августе 2020 года бишкекской компанией SIAR, почти 15 процентов опрошенных по республике и 32 процента опрошенных в столице, выбрали бы при голосовании именно эту графу.

Голосование вне Киргизии

Еще одна особенность электората Киргизии - большое число трудовых мигрантов, которые находятся за пределами республики. Речь идет о сотнях тысяч людей, имеющих право голоса. Согласно сообщениям местных СМИ, за границей для них организуют избирательные участки в дипломатических представительствах Киргизии. По всему миру это 45 избирательных участков.

По данным ЦИК на 24 сентября, принять участие в голосовании за пределами республики смогут всего 32,5 тысяч человек. На вопрос, почему так мало, Таалатбек Масадыков ответил так: "Уверен, что при желании Бишкеку не сложно было бы договориться с Москвой о помощи в голосовании на территории РФ. А так у нас там два консульства и посольство. Сколько они за один день смогут пропустить людей? Не думаю, что больше полутора десятков тысяч. Условия, чтобы мигранты проголосовали, не выезжая в Киргизию, не созданы. Я не вижу иной причины для этого, кроме страха того, что мигранты проголосуют "не за тех". На это постоянно обращает внимание лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров".

Перечень партий, принимающих участие в выборах 2020 года

"Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Мекенчил", "Ыйман Нуру", "Реформа", "Ата-Мекен", "Замандаш", "Бутун Кыргызстан", "Социал-демократическая партия", "Мекен Ынтымагы", "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов", "Ордо", Партия "Государственного единства и патриотизма "Бир Бол", "Республика", "Кыргызстан", и "Чоң Казат".

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