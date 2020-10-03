Больного коронавирусом Трампа на вертолете доставили в госпиталь

Президент США лег в военный госпиталь меньше чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Врачи говорят, что это сделано в целях предосторожности, а представитель Белого дома - что у Дональда Трампа симптомы болезни в легкой форме.

Трамп, у которого, как и у его супруги, накануне был диагностирован коронавирус, был доставлен на вертолете из Белого дома в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд (это недалеко от Вашингтона).

Президент США поднялся на борт вертолета самостоятельно.

Трамп прошел через лужайку Белого дома к вертолету Marine One, чтобы совершить короткий перелет в госпиталь. Он был в маске и деловом костюме и не проявлял никаких видимых признаков болезни, комментировала New York Times.

Трамп ничего не сказал стоявшим поблизости журналистам, но поднял большой палец вверх.

Когда вертолет приземлился, Трамп пересел в автомобиль и проехал на нем до медицинского центра. Там он проведет несколько дней, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Белый дом заявил, что президент продолжит выполнять свои обязанности и во время пребывания в госпитале.

Врач Трампа Шон Конли позже сообщил, что Трампу "не нужен дополнительный кислород", но после консультации со специалистами была выбрана терапия с помощью ремдесивира.

Ранее Конли говорил, что президенту были прописаны комплекс поликлональных антител, а также цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Белый дом сообщал в пятницу, что Трамп чувствует себя усталым, но находится в бодром расположении духа. Решение о госпитализацией там назвали мерой предосторожности.

Сам Трамп уже после госпитализации написал в "Твиттере": "Я думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. Любовь!"

"Я думаю, у меня все хорошо"

Перед отлетом в госпиталь Трамп размесил в "Твиттере" короткое видеообращение, в котором благодарил за слова поддержки в свой адрес.

"Я думаю, у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо", - сказал он.

Белый дом заявил, что Трамп не передавал управление страной вице-президенту Майку Пенсу.

Тем временем бывший советник президента Келлиэнн Конуэй сообщила в "Твиттере", что ее тест на коронавирус также оказался положительным.

В прошлую субботу она была среди тех, кто присутствовал на церемонии выдвижения Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США, которая прошла в Розовом саду Белого дома.

Тесты сенаторов-республиканцев Майка Ли и Том Тиллиса, которые были на этой церемонии, также выявили заражение Covid-19.

"В качестве меры особой предосторожности"

Представитель Белого дома заявлял в пятницу: "Президент Трамп по-прежнему бодр, у него легкие симптомы, он работал в течение дня".

"В качестве меры особой предосторожности и по рекомендации его врача и экспертов-медиков президент в течение ближайших нескольких дней будет работать в своем президентском офисе в клинике Walter Reed", - объясняли в Белом доме.

Журналистам также сообщили, что президента госпитализируют для проведения анализов.

Агентство Рейтер цитировало также представителя Белого дома, сказавшего, что Трампа было решено госпитализировать по настоянию врачей, так как в больнице он сможет в случае необходимости получить немедленную медицинскую помощь.

Специалисты предупреждают, что 74-летний президент находится в группе риска, несмотря на общее удовлетворительное состояние здоровья. Причина - его возраст и вес.

Как сообщается, соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден временно снимает с показа политическую предвыборную рекламу негативного характера, направленную против президента США.

Как передает при этом Си-эн-эн, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Тим Мертау заявил, что кампания не пойдет на аналогичный шаг. Он объяснил это тем, что в пятницу Байден критиковал своего соперника. "Теперь он хочет похвалы за свое великодушие?" - сказал собеседник Си-эн-эн.

Тем не менее, Байден пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления. Всего наилучшего пожелал Трампу и другой его политический противник - экс-президент Барак Обама.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын направили Трампу телеграмм с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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