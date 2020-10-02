США ввели санкции против белорусских силовиков

В американский санкционный список попали представители МВД Беларуси и Центральной комиссии по выборам.

США вводят санкции в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается на сайте американского министерства финансов.

В числе других фигурантов списка - заместитель командующего внутренними войсками полковник Хазалбек Атабеков, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместители министра внутренних дел Беларуси, генерал-майор милиции Александр Барсуков и генерал-майор Юрий Назаренко.

Кроме того, под ограничительные меры подпали секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам Елена Дмухайло, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, а также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Вслед за ЕС

Совет ЕС 2 октября включил в свой санкционный список 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В перечне - 40 фамилий. Фигурантам запрещено въезжать в Евросоюз, а если у них есть активы на территории европейского сообщества, то они будут заморожены. "Беларусь 9 августа провела президентские выборы, которые не соответствовали международным стандартам и сопровождались репрессиями против независимых кандидатов и жестоким преследованием мирных протестующих", - отмечается в решении Совета ЕС.

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