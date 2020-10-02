То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.

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