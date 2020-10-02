Навальный подает в суд на пресс-секретаря Путина за обвинение в связях с ЦРУ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс реабилитации в Германии после неудачной попытки его убийства в России с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", в своем блоге заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Этот иск касается не отравления Навального, а обвинений в его адрес в связях с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, прозвучавшими из уст высокопоставленного чиновника Кремля без всяких на то доказательств.

"Я могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки", — заявил Песков журналистам в четверг, 1 октября, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Навального журналу Der Spiegel, в котором он высказал мнение, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

"Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин. А кто еще мог отдать приказ тем 2-3 руководителям спецслужб, в чьем распоряжении есть "Новичок" и люди, умеющие его применять?", — подтвердил свои слова Навальный.

Касаясь прозвучавших обвинений в связях с ЦРУ, Навальный написал в своем блоге, что первой его реакцией "стал веселый детский оздоравливающий смех". "Даже не из-за нелепости обвинений, а потому что они выбрали Пескова, чтобы сказать эту чушь", — пишет оппозиционер.

"При словах "заграница", "иностранные агенты", "спецслужбы" этот дядя с квартирой в Париже должен сразу краснеть и уползать под стол. Не зря же у нас в ФБК есть шутка "из детей Пескова можно составить взвод солдат НАТО". Сложно даже решить, через кого Дмитрий Песков получает свои инструкции. От каких спецслужб, и кто из его родных является главным связным. Вариантов реально много. Может быть, Николай Чоулз, сын-англичанин, отсидевший в британской тюрьме, а потом ставший московской золотой молодежью, передает ему записочки от англосаксов? Или дочь Лиза и ее братья, прожившие большинство своей жизни во Франции? Возможно, следуют присмотреться к падчерице Пескова Саше Жулиной, гражданке США по факту рождения в Нью-Йорке. На роль куратора Пескова из ЦРУ также неплохо подходит и жена Пескова Татьяна Навка, которая прожила в США 14 лет и успела обзавестись там квартирой на Манхэттене за 1,2 млн долларов. Инструкции могли приходить в виде шифрограммы на ее американский банковский счет (который ей запрещено иметь) — стоит проверить эту версию. Бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская вызывает не меньше подозрений — уехала на ПМЖ в Париж сразу после развода и там осталась", — дает Навальный экскурс в семейные заграничные связи Пескова.

"Во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", — написал Навальный, отметив, что если у органов госвласти, от лица которых говорит Песков, "есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства".

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