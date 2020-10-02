Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Также Covid-19 подтвержден у его жены Мелании. Ранее вирус диагностировали у помощницы Трампа, которая была с ним последние дни.

"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в "Твиттере".

За несколько часов до этого президент США уже говорил о том, что он готов начать "процесс карантина", после того как тест одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс, сопровождавшей главу Белого дома во время двух поездок на этой неделе, оказался положительным.

Трамп назвал это сообщение ужасным, заявив, что его семья ожидает результатов теста.

На этой неделе Хоуп Хикс, которая работала помощницей Трампа в Trump Organization, а затем занимала должность советника Белого дома по коммуникациям, сопровождала президента США на первые дебаты с его оппонентом в Кливленд, штат Огайо, а на следующий день во время совместного перелета с президентом отправилась в Миннесоту.

Вместе с ними на борту самолетов также были старший советник, по совместительству, зять президента Джаред Кушнер, советник Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино и другие сотрудники администрации.

Как отметили американские СМИ, и во время дебатов с Джо Байденом и после этого команда президента США не носила защитные маски.

Пока неизвестно, как именно президент США будет проходить карантин. Согласно указаниям американского Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, каждый человек, сдавший положительный тест на коронавирус, обязан в течение 14 дней "не покидать места своего последнего пребывания", и передать властям информацию обо всех людях, с которыми он или она контактировали в последнее время.

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