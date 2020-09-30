Главред TUT.BY: мы решили не отправлять журналистов работать "в поле" во время акций протеста

В офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) прошла пресс-конференция с участием руководителей независимых СМИ. БАЖ подготовил Обращение в Министерство информации от представителей медиасообщества по поводу приостановки статуса СМИ для портала TUT.BY.

Главный редактор TUT.BY Марина Золотова рассказала, как изменение статуса информационного портала отразится на работе журналистов.

"Что касается нас, то власти решили не ограничивать доступ к ресурсу, а ограничить доступ журналистов к возможности получать информацию, по сути, то же самое наблюдалось и в ситуации с лишением аккредитации иностранных журналистов.

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В начале 2019 года мы выбрали юридический статус работы как сетевое СМИ, потому что он предполагал возможность работать во время протестов, получать доступ к государственным органам", - сказал она на пресс-конференции в офисе БАЖ.

М. Золотова также отметила, что 18 лет портал работал без статуса СМИ и на деятельности это никак не сказывалось.

"Более 18 лет мы работали без статуса СМИ, и это не особо мешало, если абстрагироваться от условий работы в стране. Но мы понимаем, что в этом году, во время и после избирательной кампании, важно, в каких условиях вы работаете во время протестов. Теперь наших журналистов силовики могут воспринимать как митингующих и, соответственно, — суды, аресты и так далее.

Мы не будем рисковать и отправлять "в поле" журналистов без статуса журналиста. Хотя мы знаем, что это не помогает. 1 сентября были задержаны Надя Калинина и Леша Судник. Их судили совершенно цинично и приговорили к трем суткам ареста. И мы обрадовались, когда их выпустили, хотя это было абсурдно и унизительно.

С начала сентября журналистов регулярно задерживают. Теперь для журналистов TUT.BY работать "в поле" будет более рискованно", - добавила она.

Марина Золотова сообщила, что решение будет обжаловано в суде.

"Я не могу назвать это иначе, как зачисткой информационного поля. Мы должны понимать, что доступ к информационному ресурсу может быть ограничен", — добавила Золотова.

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