Посетители Путина становятся "рукопожатными" после строгого двухнедельного карантина

Людям, которым предстоят контакты с президентом России Владимиром Путиным, приходится отбывать строгий двухнедельный карантин независимо от возраста и регалий. Это позволяет главе государства не пользоваться средствами защиты, свободно жать руки собеседникам на камеру и не торопиться с использованием зарегистрированной, но не прошедшей полноценные клинические испытания российской вакцины.

По данным издания "Проект", карантин для посетителей и окружения Путина организуют в трех местах: сочинских пансионатах "Дагомыс" и "Русь", куда обычным отдыхающим доступ закрыт, а также в комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории резиденции Ново-Огарево в гостевой части, но там, по словам источника издания, места быстро закончились. Высшие чиновники могут выбирать места для изоляции.

В "Дагомысе" нужно безвылазно сидеть в номерах до получения результатов теста на коронавирус. При отрицательном результате людей перевозят в более комфортный пансионат "Русь", где можно гулять по территории. Изоляция в комплексе правительственных дач перед посещением Ново-Огарево проходит по той же схеме.

Из "Руси" чиновников и журналистов возили после двухнедельного карантина в сочинскую резиденцию Путина "Бочаров ручей", куда приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такую же процедуру перед встречей с президентом в Кремле пришлось пройти 30 важным сотрудникам атомной отрасли, включая 66-летнего академика Георгия Рыкованова и руководство "Росатома". "Благодаря всем этим карантинным мероприятиям за счет бюджета Путин 23 сентября пожал Рыкованову руку и лично вручил ему звезду Героя Труда, не боясь заразиться", - говорится в статье.

Обязательный карантин также проходили глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и многие другие высокопоставленные люди. Со всеми остальными Путин общается либо по видеосвязи, либо на очень большом расстоянии. Так, членов Совета Федерации на встрече 23 сентября отделяла от президента довольно значительная дистанция.

Строгие правила также позволили Кремлю фактически избавиться от журналистов. На мероприятия допускают только личного оператора, фотографа ТАСС и съемочную группу ВГТРК. Все последнее время работу Путина не освещает ни один пишущий журналист. Кремлевский пул пишет репортажи удаленно, по трансляции канала "Россия-24".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков частично подтвердил информацию о карантине перед встречей с Путиным, но отметил, что это зависит от человека, его графика и эпидемиологической обстановки в каждом отдельно взятом офисе или министерстве. "Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто-то вообще без карантина встречается" - цитирует Пескова "Медуза".

По его словам, "ответственный руководитель" компании или министерства "сначала оценит все возможные угрозы и потом сам примет решение о карантине перед тем, как встречаться с главой государства".

О карантине для контактирующих с Путиным впервые стало известно в июне перед проведением отложенного парада Победы на Красной площади. За две недели до парада на двухнедельный карантин в санатории и дома отдыха отправили несколько десятков ветеранов, приглашенных на парад в качестве зрителей. В Кремле заявили, что они находились в "прекрасных условиях" и получили дополнительный доступ к медобслуживанию.

В июне стало известно, что в Ново-Огарево и Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса. Каждый проходящий через него оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором. По данным СМИ, стоимость одного тоннеля составляет 510 тысяч рублей, за минуту через него могут пройти 12-20 человек.

Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщила, что Путин выразил готовность посетить страну после того, как привьется от коронавируса российской вакциной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент "думает о прививке", но призвал дождаться, когда он сам примет решение вакцинироваться. В Кремле пообещали, что "в тайне это никто держать не будет".

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