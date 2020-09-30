В Беларуси задержана баскетболистка Елена Левченко

Задержана баскетболистка Елена Левченко, сообщает «Наша Нива», эту же информацию подтвердил ее адвокат. Она успела сообщить, что ее везут в Ленинское РУВД Минска. В настоящее время телефон спортсменки выключен.

TUT.BY стало известно, что сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинское РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях.

По словам Елены, ее обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Позже адвокат сообщил, что Елену отвезли в ЦИП на Окрестина. О дате и времени суда неизвестно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа.

Ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и за проведение повторных выборов, она также входила в Свободное объединение спортсменов Беларуси, подписала открытое письмо к власти и силовикам и постоянно ходила на воскресные марши.

View this post on Instagram A post shared by Yelena Leuchanka (@yelenaleu) on Sep 4, 2020 at 1:42pm PDT

В частности, она говорила:

— Никто не может понять природу такой жестокости силовиков. Власть пользуется старыми методами — репрессировать, запугать, побить. Чтобы человек спрятался в нору и притих. Только на такое и способны. Но дух не убить. Это уже совсем другой народ.

На данный момент информации о задержании других спортсменов, активно выражавших свою позицию, нет.

Елена Левченко — одна из самых известных белорусских баскетболисток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы. Лишилась ставки в национальной команде в ноябре прошлого года.

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