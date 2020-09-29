Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и силовиков

Великобритания и Канада 29 сентября объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Великобритании.

В санкционном списке — Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков, а также глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Уточняется, что санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

— Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека, — прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб.

Великобритания, напомним, не признала итоги президентских выборов в Беларуси.

— Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсификацией президентских выборов. Соединенное Королевство не признает результатов этих сфальсифицированных выборов и призывает при посредничестве ОБСЕ провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий, — заявил глава МИД Британии 17 августа.

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