МИД Беларуси вводит ответные санкции в отношении стран Балтии

В МИД Беларуси прокомментировали встречу президента Франции Эмманюэля Макрона и Светланы Тихановской в Литве, а также рассказали о вводе ответных санкций в отношении стран Балтии.

«В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — заявил официальный представитель МИД Беларуси Антолий Глаз.

Он отметил, что в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы.

«На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — добавил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что Беларусь будет и дальше отвечать, но никогда не будут инициировать подобные шаги.

«И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линас Линкявичюс, которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной», — добавил представитель МИД.

Кто именно будет включен в санкционный список Беларуси, в МИД не уточнили.

31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы заявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии. 25 сентября в список добавили порядка еще 100 человек.

Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.

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