Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате

Саудовская Аравия, председательствующая по ротации в G20, намерена сосредоточить внимание на защите женщин и климата. Саммит будет проходить онлайн под девизом "Реализация шансов XXI века для всех".

Несмотря на пандемию коронавируса, саммит "большой двадцатки" (G20) состоится, как и запланировано, 21-22 ноября, но не в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а лишь в виртуальном формате, сообщило саудовское королевство в понедельник, 28 сентября. В сообщении отмечается, что участники встречи будут развивать успехи, достигнутые на виртуальном внеочередном саммите G20 в конце марта более чем на 100 встречах рабочих групп и на министерском уровне, которые также прошли в виртуальном формате.

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Задачами ноябрьского саммита под девизом "Реализация шансов XXI века для всех" станут защита жизни и стимулирование экономического роста, отметили в Эр-Рияде. Саудовская Аравия, которая в нынешнем году председательствует в G20 по ротации, также указала, что намерена сосредоточить особое внимание на защите прав женщин и климата. "Страны G20 возглавляют борьбу против пандемии, принимая быстрые и беспрецедентные меры для защиты жизни, жизненных условий и самых слабых", - подчеркивается в заявлении Эр-Рияда.

G20 объединяет страны, на территории которых проживает две трети мирового населения. На их долю приходится 85 процентов мирового ВВП и 75 процентов объема мировой торговли. В состав G20, помимо прочих, входят Европейский Союз, Китай, Россия и США.

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