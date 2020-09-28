Spiegel: Меркель "сверхсекретно" навещала Навального в клинике "Шарите"

Канцлер Германии Ангела Меркель навестила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Charité в ходе "сверхсекретного" визита и таким "необычным жестом" подчеркнула солидарность с ним немецкого правительства, пишет журнал Der Spiegel.

Тайный визит к политику издание называет еще одним признаком того, что Берлин намерен действовать до конца в деле с отравлением Навального. Сам факт того, что Меркель самолично посетила Навального, должен стать для российского правительства сигналом к тому, что Берлин "не уступит в этом деле и выяснит правду", пишет Spiegel (перевод публикует InoPressa).

Журнал также отмечает, что после транспортировки Навального в "Шарите" Меркель каждый день информировали о его состоянии и успехах в его лечении. Для федерального правительства использование запрещенного во всем мире нейротоксина - боевого отравляющего вещества "Новичок" - является явным признаком того, что за покушением на Навального стоят российские государственные органы, подчеркивается в статье. Поскольку такой яд очень сложно изготовить и использовать, эксперты считают, что к отравлению причастны злоумышленники не из криминальной среды.

Наступившая неделя может стать решающей для дальнейших действий ЕС и США в отношении России: результаты своего исследования по Навальному должна представить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда Берлин передал образцы. Госсекретарь США Майк Помпео ранее уже говорил о готовности ввести санкции против России, если ОЗХО подтвердит отравление Навального "Новичком".

В этом случае Германия рассчитывает на согласованные действия ЕС, пишет Spiegel. Изначально ЕС хотел обсудить возможные карательные меры в отношении России на мини-саммите глав государств и правительств, запланированном на конец прошлой недели, но встречу пришлось отменить из-за подозрения на коронавирус у председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Напомним, Навальный был доставлен к клинику "Шарите" 22 августа в официальном статусе "гостя канцлера" Ангелы Меркель, что позволило обеспечить ему круглосуточную охрану в больнице. Соратник Навального Леонид Волков отмечал, что Меркель сыграла ключевую роль в эвакуации оппозиционера из Омска в Берлин и говорил, что Навальный "во многом жив благодаря ее вмешательству".

Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 - в реанимации. 23 сентября его выписали из стационара, но он остается под медицинским наблюдением и проходит реабилитацию. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Навального, но не берутся судить о долговременных последствиях отравления.

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