Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей

В ночь на 27 сентября начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Ереван сообщил о гибели двух человек, Баку - о гибели семьи из пяти человек. Обе страны ввели военное положение, Армения также объявила мобилизацию.

Азербайджан заявляет о взятии под контроль стратегических высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана тем временем заявляет, что вооруженные силы страны потеснили противника с несколько стратегических высот вокруг села Талыш в Карабахе.

"Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов... враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать", - говорится в сообщении.

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Минобороны Армении о 550 погибших военных: не соответствует действительности

Минобороны Армении прокомментировало сообщение азербайджанской стороны о 550 убитых в Карабахе армянских военнослужащих. "Данная информация не соответствует действительности", - сообщил журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Азербайджана накануне заявило, что Армения в ходе боев в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми.

Армения также сообщает данные о потерях с азербайджанской стороны, которые не подтверждают в Баку.

Карабах сообщил о 31 погибшем военном со своей стороны

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики опубликовало имена еще 15 погибших военнослужащих в результате боев с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта, сообщает Интерфакс.

Накануне были опубликованы имена 16 погибших военных.

Баку: армянские военные обстреливают город Тертер

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что рано утром в понедельник армянские военные начали обстрел азербайджанского города Тертер, пишет Интерфакс.

"Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры", - цитирует Интерфакс минобороны.

В Баку также заявляют, что азербайджанские силы уничтожили два танка армянской стороны при предотвращении активных боевых операций противника.

Телефонный разговор между главами МИД Армении и Греции

В воскресенье вечером состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и Греции Зограбом Мнацаканяном и Никосом Дендиасом. Греческий дипломат осудил эскалацию конфликта, в котором гибнут люди.

Афины призывают стороны немедленно вернуться за стол переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как сообщил в "Твиттере" МИД Греции, Мнацаканян и Дендиас подтвердили друг другу, что народы их стран связывают крепкие узы дружбы.

Госдепартамент США тоже призывает прекратить бои

Госдепрартмент США вслед за управлением Генсека ООН осудил эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Госдеп призвал обе стороны прекратить насилие и воздерживаться от воинственной риторики.

Представители Госдепартамента связались с лидерами обеих стран и призвали их немедленно прекратить бои и наладить коммуникацию по существующим каналам.

При этом важно "избежать бесполезной риторики и действий", говорится в заявлении Госдепа.

Столкновения в Нагорном Карабахе призвали остановить также Евросоюз и Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Лидер Карабаха признал потерю территории непризнанной республикой

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подтвердил, что ее силы уступили азербайджанским военным ряд позиций.

Азербайджанские силы продвинулись в направлении села Талыш и захватили ряд позиций на юге непризнанной республики.

"С точки зрения ожидания войны нам многого не нужно было: всего лишь следить за внешней политикой Турции и Азербайджана и заявлениями их лидеров за последние месяцы. Для нас все было ясно – да, мы ждали войну", - заявил Арутюнян на пресс-конференции в Степанакерте в воскресенье.

Ранее минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанская армия заняла шесть сел и несколько стратегических высот в зоне конфликта. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в "Фейсбуке" эту информацию отрицала.

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