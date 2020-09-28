Лукашенко ответил на предложение Макрона добровольно уйти

Лукашенко назвал французского лидера незрелым политиком и посоветовал ему заняться внутренними делами Франции. По его мнению, Макрон уделяет слишком много внимания "одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси"

Александр Лукашенко посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону "поменьше смотреть по сторонам" и заняться внутренними делами собственной страны, сообщает агентство БелТА. Так он ответил на заявление Макрона о том, что Лукашенко следует добровольно покинуть должность.

По словам Лукашенко, Макрон, "следуя собственной логике", должен был бы уйти с поста еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов". Сначала участники акций требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента.

"Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих [пор] в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", — заявил Лукашенко.

Кроме того, во Франции "периодически возникают" проблемы с движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и мусульманские протесты в Лионе и Марселе, продолжил Лукашенко.

По его мнению, Макрон, которого Лукашенко назвал "незрелым политиком", уделяет слишком много внимания "одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси". "С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — считает Лукашенко.

Накануне в интервью газете Le Journal du Dimanche Макрон охарактеризовал ситуацию в Беларуси как кризис авторитарной власти, не способной понять логику демократии. В связи с этим, считает он, Лукашенко должен уйти с должности. Французский лидер заявил, что восхищен демонстрантами в Беларуси, которые выходят на акции протеста со дня проведения выборов в республике 9 августа. "Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу", — добавил он.

В середине августа Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить посредником в урегулировании ситуации в Белоруссии, а также призвал президента России Владимира Путина посодействовать урегулированию ситуации и диалогу для выхода республики из кризиса.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, заявили в ЦИК, набрала чуть больше 10% голосов. С этой оценкой не согласился ее штаб, заявивший, что Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

23 сентября в Минске в закрытом режиме прошла инаугурация Лукашенко, о которой заранее не объявляли. Ее не признал ряд стран, в том числе США, Украина, Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, Канада и Великобритания. В ЕС заявили, что ни сама процедура, ни новый срок Лукашенко не имеют достаточной легитимности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для введения санкций против Белоруссии, отметив, что от этого зависит репутация всего Евросоюза. По данным Reuters, меры в отношении граждан Белоруссии за фальсификацию выборов и насилие по отношению к мирным демонстрантам намерены ввести США, Канада и Великобритания.

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