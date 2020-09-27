Что происходит в других городах Беларуси
- Витебск. Центр города перекрыт. Формально - из-за областного фестиваля-ярмарки тружеников села. В день инаугурации Лукашенко в городе прошел оппозиционный марш.
- Бобруйск. В центре собралось всего около ста человек. "Вероятно, сказалась погода", - замечает "Вечерний Бобруйск". Во многих городах Беларуси идет дождь.
- Солигорск. Во втором по численности населения городе Минской области проходит шествие. Впереди несут портрет Тихановской, передает Nexta.
- Могилев. У ТЦ "Атриум" собралось около 40 человек, у них не было никакой атрибутики, сообщает корреспондент Tut.by.
- Барановичи. На видео, опубликованном Tut.by, видно, как несколько человек в экипировке преследуют людей на улице.
Минск.
Светлана Тихановская поддержала беларусов в 50-й день мирного протеста
Ограничения в работе мобильного интернета.
В Минске первые задержанные
Пока их несколько десятков, передает корреспондент Интерфакса в Минске.
В главном управлении внутренних дел Мингорисполкома агентству сообщили о "нескольких задержанных в рамках административного процесса".
К этому моменту в Минске:
- перекрыт доступ к стеле "Минск - город-герой",
- выставлены ограждения на площадях Независимости и Октябрьской,
- закрыты крупные торговые центры, в частности, Galleria Minsk, где часто укрываются протестующие,
- закрыты станции метро в центре города: "Немига", "Площадь Ленина" и другие,
- на улицах замечены водометы и бронетранспортеры.
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