В России второй день подряд больше 7000 новых случаев COVID-19

В России вторые сутки подряд регистрируется больше 7 тысяч случаев коронавируса. Прирост составил 7523 человек во всех 85 регионах. Днем ранее было отмечено 7212 заболевших.

В Москве, по данным оперативного штаба, выявлено 1792 новых заражений - это максимальный суточный показатель с 8 июня, отмечает "Дождь". Это также самый большой прирост заболевших среди всех регионов.

В столице растет и число госпитализаций: за сутки в больницы поступило 830 человек, говорится в Telegram-канале городского оперштаба. Темп прироста новых случаев в Москве за сутки составил 0,6%.

В России отмечено 169 летальных случаев за сутки. В последний раз такое число смертей фиксировали 29 июля, пишет РБК. Всего в стране зарегистрирован 1 143 571 заболевший и 20 225 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 940 150 человек, за сутки из больниц выписаны 6004 человека.

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