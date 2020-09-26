В Украине объявлен день траура по погибшим в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Число погибших в результате крушения военного Ан-26 под Харьковом выросло до 26 человек. Следователи изучают 4 версии катастрофы. 26 сентября в Украине указом президента объявлено днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу, 26 сентября, днем траура по погибшим в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. "Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Количество погибших выросло до 26 человек

Между тем в больнице скончался один из пострадавших в результате трагедии, находившийся в крайне тяжелом состоянии, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, число погибших выросло до 26 человек. Еще один находившийся на борту остается в больнице, его состояние стабильно, а угроза жизни отсутствует, заявил руководитель Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

ГБР Украины изучает 4 версии

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины изучает 4 версии происшествия - катастрофа из-за технической неисправности агрегатов летательного аппарата, катастрофа из-за ненадлежащего исполнения экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, отвечающими за управление полетами и ненадлежащее техническое обслуживание воздушного судна и подготовки к полету. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Глава Минобороны назвал предварительную причину крушения

Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительную причину крушения. "Скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - заявил он со ссылкой на предварительный анализ данных. По словам министра, специалисты по летной безопасности не исключают отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. Однако окончательные выводы можно будет сделать после расшифровки бортовых самописцев, добавил Таран. Тренировочный полет для обучения курсантов проходил по плану, подчеркнул он.

Военный самолет Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил страны разбился под Харьковом вечером 25 сентября во время захода на посадку. На борту находились 27 человек. По словам губернатора области Алексея Кучера, от пилота было уведомление о том, что отказал левый двигатель.

Соболезнование руководству Украины и близким погибших в связи с авиакатастрофой выразили, среди прочих, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также МИД Латвии и Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!