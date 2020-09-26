В Беларуси вторые сутки подряд регистрируется более 300 новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 77 289 (+332 за последние сутки), скончалось 813 человек (+6), сообщило Министерство здравоохранения.

Вторые сутки подряд в стране регистрируется более 300 новых случаев COVID-19. Ранее такой суточный прирост (выше 300) новых случаев инфекции фиксировался 1 июля.

25 сентября, согласно официальной статистике, было 306 новых случаев и пять смертей.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 74.046 пациентов (121 за последние сутки). Проведено 1 809 522 теста на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 17 096.

Министерство здравоохранения с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Почти пять месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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