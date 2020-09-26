МИД РФ: отравление Навального было "постановкой", а ОЗХО "ломала комедию" и превышала полномочия

Министерство иностранных дел России опубликовало официальный комментарий, в котором обвинило Берлин в политизации дела об отравлении Алексея Навального и указало Организации по запрещению химического оружия на "превышение мандата", сообщает ТАСС.

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело", - прокомментировали в ведомстве факт транспортировки оппозиционера на лечение в Берлин и последующий анализ проб его биоматериала в лабораториях ОЗХО.

Российские дипломаты настаивают, что отсутствие отравившихся "Новичком" среди окружения Навального указывает на неправдоподобность версии о покушении с помощью нервно-паралитических агентов. "Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - считают в министерстве.

Таким образом, правительство Германии, отказываясь взаимодействовать с российскими властями, активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по ситуации с Навальным, считают в МИД РФ.Технический секретариат ОЗХО, считают в Москве, "превысил мандат", когда раскрыл данные о сотрудничестве с ФРГ, не оповестив Россию.

В комментарии говорится, что статья VII Конвенции не предполагает какую-либо роль Техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, которые проводятся государствами-участниками в рамках своего законодательства, в конкретном случае - по фактам возможного применения химоружия физическими или юридическими лицами.

В дипведомстве подчеркнули, что Техсекретариат организации не имел права без согласия на то России разглашать сведения об оказании техпомощи, поскольку любая информация, полученная ОЗХО в связи с осуществлением конвенции, может быть оглашена только с прямого согласия государства-участника, которого эта информация касается.

"В Техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с А. Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго "ломало комедию", - заявили в ведомстве.

В МИД указали, что звучащие с начала сентября от властей Германии и союзников по НАТО требования к РФ "содействовать" расследованию под эгидой ОЗХО являются подрывом основополагающих принципов Конвенции по запрещению химического оружия и попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!