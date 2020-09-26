В Германии максимальный прирост заражений SARS-CoV-2 за 5 месяцев

За минувшие сутки возбудитель COVID-19 в Германии выявлен у 2507 человек, индекс репродукции коронавируса вырос до 0,91. Всего в ФРГ SARS-CoV-2 обнаружен у 282 730 человек.

Институт имени Роберта Коха (RKI) в субботу, 26 сентября, зафиксировал самый большой с конца апреля прирост новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии. За минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у 2507 человек, а 9 инфицированных скончались, следует из данных RKI.

С момента проникновения инфекции в страну вирус выявлен у 282 730 человек, 9452 зараженных скончались, а около 249 700 больных вылечились. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,91, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (0,78). Это означает, что 100 инфицированных заражают 91 здорового человека.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 32,76 млн жителей планеты, а 993 463 больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,24 млн), Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,69 млн).

В России (по состоянию на 25 сентября) вирус обнаружен у 1 136 048 человек, 20 056 больных скончались, сообщает оперативный штаб.

Многие государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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