Трамп допустил многомесячное подведение итогов выборов президента США

Президент США увязал возможное длительное подведение итогов выборов нового главы государства с предлагаемым демократами голосованием по почте. Трамп не раз связывал его с риском фальсификаций, не приводя доказательств.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что окончательные результаты голосования на выборах нового главы государства 3 ноября могут быть представлены лишь через несколько месяцев. Очень маловероятно, что победитель голосования будет определен уже в день завершения выборов, заявил глава Белого дома на предвыборном мероприятии в городе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии в пятницу, 25 сентября. Американский лидер объяснил это подсчетом голосов тех, кто участвовал в выборах по почте.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы. При этом глава Белого дома не приводил каких-либо доказательств, подкрепляющих эту версию.

Кроме того, президент, несмотря на критику соратников, вновь дал понять, что не может гарантировать передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену в случае проигрыша. "Мы хотим очень мирной передачи власти, но не намерены становиться жертвами обмана", - заявил американский лидер. Трамп подчеркнул, что помешать его победе могут лишь фальсификации

Несколькими днями ранее президент Соединенных Штатов во время пресс-конференции в Белом доме уклонился от гарантий мирной передачи власти сопернику в случае проигрыша. Его высказывания подверглись критике, в том числе в Республиканской партии. Так, сенатор-республиканец Митт Ромни назвал мирный переход власти основополагающим для демократии. А лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что инаугурация победителя голосования состоится 20 января, и подчеркнул, что "передача власти пройдет мирно, как это происходило каждые 4 года с 1792-го".

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