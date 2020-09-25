Под Харьковом разбился военный Ан-26. На борту были курсанты

На Украине в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В МВД сообщают, что погибли 22 человека.

"В самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным, на борту находилось 28 человек. По состоянию на 22:00, по данным госслужбы по ЧС, подтверждена гибель 22 человек. Двое выживших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших", - написал в "Фейсбуке" замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это шок", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу отправится в Харьковскую область.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также сообщает, что в результате крушения самолета погибли 22 человека.

Самолет упал около города Чугуев, сообщало харьковское издание 057.ua со ссылкой на гражданский воздушный патруль. "Разбился военный транспортный самолет Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю", - сказал собеседник издания.

Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что "по всей видимости, [пилот] принял дорогу за посадочную полосу".

Командование ВВС Украины ранее подтвердило, что на борту упавшего Ан-26 были курсанты и есть погибшие в результате крушения самолета.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС вооруженных сил Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - было сказано в сообщении в "Фейсбуке".

Позже в ВВС Украины подтвердили, что в результате крушения Ан-26 в Харьковской области погибли 20 человек, большая часть жертв - курсанты.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер также сообщал, что под Чугуевом упал самолет. "Есть погибшие... Есть те, кто выжил", - писал он в своем телеграм-канале.

Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонова. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.

В Чугуеве есть военный аэродром, где расположена 203-я учебная авиабригада, пишет РБК.

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