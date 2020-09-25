"Молодцы белорусы!" :Горбачев похвалил протестующих

«Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо», — такими словами охарактеризовал белорусские протесты Михаил Горбачев, пишет РБК.

Первый президент СССР Михаил Горбачев внимательно следит за происходящим в Беларуси. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы! Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал Горбачев.

Кроме того, Горбачев, комментируя номинацию российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что пришло время для вручения премии не «по блату», а за заслуги. «Это проблема серьезная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился», — отметил Горбачев. При этом он не стал называть имена тех, кто, по его мнению, достоин получить Нобелевскую премию мира.

«Я не знаю, я далек. И я бы не горячился [называть какие-то имена] — знаю же, как люди могут отреагировать», — добавил первый президент СССР.

Ранее в августе Горбачев заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. «Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев. Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.

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