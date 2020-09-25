Рассекречена оплата самых высокооплачиваемых российских телепропагандистов

Сколько средств российских налогоплательщиков уходит на зарплаты главных российских телепропагандистов, выяснило издание The Insider. Сведения о доходах этих людей, отрабатывающих заказы власти, были получены от источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы (ФНС).

Достоверность этих сведений была проверена на других журналистах, не скрывающих свои доходы. Они подтвердили, что данные источника о них верны и содержащаяся в базах информация об официальных заработках соответствует действительности.

Как пояснили авторы расследования, российские телеканалы лишь формально являются коммерческими, а в действительности они живут на миллиардные субсидии из бюджета. При этом затраты бюджета только в следующем году на поддержку государственных и прогосударственных СМИ увеличатся на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, "ТВ Центр", ВГТРК и другие медиа. (В утвержденном правительством РФ проекте бюджета на 2021-2023 расходы на госСМИ вырастут на 10%: в ближайшие три года на эти цели выделят 307 млрд рублей - чем больше каналов и заказанных государством программ, тем больше "правильной" и одобренной на высшем уровне информации - прим. ред.).

"Чтобы доходы пропагандистов не выглядели слишком абстрактно, мы выразили их в понятных единицах, а именно - в размере средней российской пенсии", - поясняется в материале The Insider.

"Самым бедным из пропагандистов" издание назвало ведущего программы "Место встречи" на НТВ Андрея Норкина. Его годовой доход составляет 4,3 млн рублей, что приблизительно равно годовым выплатам 25 пенсионерам.

Самым богатым ведущим оказался Артем Шейнин (шоу "Время покажет"). По данным издания, от АО "Первый Канал" за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля. Сравнив его доход со средней пенсией в России, The Insider подсчитал, что он приблизительно равен годовым выплатам 587 пенсионерам.

В список также вошли Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян - 120 млн в год на каждого (но если считать только деньги, напрямую полученные от НТВ, получится вдвое меньше), Владимир Соловьев (52,6 млн), Алексей Пушков - 18,2 млн, Петр Толстой - 17,5 млн, Ольга Скабеева - 12,8 млн, Евгений Попов - 12,9 млн, Роман Бабаян - 12,2 млн, Андрей Добров - 7 млн.

Ведущая программы "Действующие лица" на телеканале "Россия" Наиля Аскер-Заде получает 6 млн 508 тысяч 202 рубля (38 пенсионеров). При этом дружеские беседы Аскер-Заде с топ-чиновниками и бизнесменами выходят на экраны нечасто, всего несколько раз в год. Зато она стала обладательницей премии ТЭФИ в номинации "Лучший интервьюер", напоминает издание и отмечает, что расследование ФБК показало, что Аскер-Заде состоит в отношениях с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, в связи с чем она имеет другой канал получения средств налогоплательщиков (одна только яхта оценивается в $62 млн, или 4,7 млрд рублей).

Ну а один из главных пропагандистов Кремля на "второй кнопке", скандальный ведущий Дмитрий Киселев получает почти как "самый дешевый" Норкин - всего 4,6 млн рублей (пусть хотя бы это позволяет считать, что работает не на карман, а на совесть).

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