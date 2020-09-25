"У вас есть последняя возможность уйти": искусственный интеллект демаскирует белоруссских силовиков и "тихарей"

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов опубликовал видео, как нейросеть устанавливает силовиков на фотографиях и "срывает с них маски". Видео, наглядно демонстрирующее возможности искусственного интеллекта, было опубликовано в Youtube.

"Все ваши лица будут возвращены на фото и видео ваших противозаконных действий, сколько бы носков вы ни наматывали себе на голову", — заявил автор видео, которого цитирует "Хартия 97".

Foto: Stopkadras / BBC

"У вас есть последняя возможность уйти", — говорит Максимов на видео.

Автор предлагает силовикам поехать в город, где их пока еще никто не знает, снять маску и пройти в колонне протестующих, чтобы понять ради чего собственно вышли на улицы те, кого они, силовики, затем так неистово избивают.

Andrejus Maksimovas Foto: Stopkadras

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