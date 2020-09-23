Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Tut.by

Foto: телеграм-канал "Пул Первого"

Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко вступает в должность президента. Это его шестая инаугурация. Дата проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне.

Как сообщают госагентства, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь. Статьи по теме: Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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