Путин призвал США к сдержанности в развитии новых ракетных систем

Обращение президента РФ показали на Генассамблее ООН. Путин говорил о проблемах продления договора о СНВ-3, борьбе с коронавирусом и сохранении права вето "пятерки" Совбеза ООН.

Россия призывает США к сдержанности в развитии новых ракетных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении, показанном во вторник, 22 сентября, на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем", - подчеркнул он. Путин сказал, что считает продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), действие которого истекает 5 февраля 2021 года, первоочередным вопросом. Он напомнил, что Россия в 2019 году объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и ожидает от своих партнеров ответных шагов.

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Документ о запрете размещения оружия в космосе

Москва также выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием "всех ведущих космических держав", которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, добавил Путин.

Онлайн-конференция по вопросу вакцин против COVID-19

Президент РФ также предложил провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, "заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса". По мнению российского лидера, потенциал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с COVID-19 "необходимо качественно укреплять".

Путин - о сохранении права вето за членами "пятерки" Совбеза ООН

Владимир Путин также в очередной раз повторил тезис о необходимости сохранения права вето за членами "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. По его утверждению, подобный расклад "и сегодня отражает реальный военно-политический баланс".

Между тем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в видеообращении по случаю 75-й годовщины ООН, напротив, раскритиковала слишком частое применение права вето в Совете Безопасности, когда речь идет об отчетливо выраженных решениях, и особо выделила необходимость реформы этого органа. По словам Меркель, ООН должна развиваться, чтобы иметь возможность справиться с вызовами XXI столетия. А Германия готова продолжать нести ответственность и в расширенном формате Совета Безопасности, подчеркнула канцлер.

CБ ООН состоит из 15 членов - пяти постоянных (Китай, Россия, Великобритания, США, Франция) и десяти непостоянных, избираемых на 2 года. С 2019 года Германия вновь входит в число непостоянных членов.

Генассамблея ООН - в виртуальном формате

Неделя высокого уровня в ООН проходит в виртуальном формате. В зале присутствуют по одному представителю от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их показывают в зале в ходе сессии.

Путин обратился с посланием на Генассамблее ООН в пятый раз. Он выступил в рамках утренней сессии - после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Его обращение было записано 18 сентября.

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