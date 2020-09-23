Навальный ответил на "версию Путина" о том, что он сам принял яд

Президент России Владимир Путин с презрением высказался об оппозиционере Алексее Навальном во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, утверждает французская газета Le Monde.

По данным источников издания, во время разговора, который состоялся 14 сентября, Путин охарактеризовал Навального как "простого баламута в интернете, который ранее уже симулировал различные болезни". Президент также раскритиковал Фонд борьбы с коррупцией, заявив, что Навальный использовал его, "чтобы шантажировать чиновников".

По данным издания, в телефонном разговоре с Макроном Путин якобы даже предположил, что Навальный сам мог использовать против себя яд.

Сам Навальный ответил на это сообщение ироничным постом в "Инстаграме".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана", - иронизирует Навальный.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведeшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - восклицает автор поста.

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